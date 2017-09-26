1 октября в 10:00 на «Флаконе» состоится Конгресс независимых депутатов. В его рамках организуют дискуссии и обмен опытом на нескольких открытых площадках.

По словам организаторов, на мероприятие также приглашаются как независимые избранные депутаты, так и кандидаты, которые баллотировались, но пока не стали депутатами.

На настоящий момент в оргкомитет Конгресса вошли муниципальные депутаты Сергей Власов (Печатники), Илья Азар (Хамовники), Сергей Соколов (Коньково), Левон Смирнов и Нодари Хананашвили (Академический), Алексей Виленц (Черемушки), Дмитрий Барановский (Северное Измайлово), Яков Якубович (Тверской), Виктор Карпушин (Останкино), Илья Яшин (Красносельский), Константин Янкаускас (Зюзино), Юлия Галямина (Тимирязевский).

Участие предполагает внесение оргвзноса размером тысяча рублей. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Источник: Facebook