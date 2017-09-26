Создатели проекта I Love Running Family запускают сеть спортивных клиник Supersport Health.

Первая клиника Supersport Health начнет работу в Москве в октябре 2017 года. До конца 2019 года в России должны появиться более 50 клиник, большая часть которых будет работать по франшизе.

Также I Love Running Family запускает холдинг I Love Supersport, в который войдут все проекты компании: школы бега (I Love Running), плавания (I Love Swimming), велоспорта (I Love Cycling) и триатлона (I Love Triathlon).

Источники: «Ведомости»