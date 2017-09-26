Благотворительный фонд «Рэй» запустил мобильное приложение под названием «Помощник Рэй». Оно предназначено для помощи бездомным животным и приютам в Москве и Московской области.

Сервис позволяет пользователю увидеть в режиме реального времени на интерактивной карте актуальные нужды приютов и выбрать задачи, которые он может выполнить. Среди типичных заданий — помощь в перевозке животных, кормов и медикаментов, прогулки с собаками в приютах и распространение информации о пристраиваемых подопечных в социальных сетях.

В приложении есть фильтры, которые позволяют настроить его в соответствии с предпочтениями и возможностями пользователя. Например, можно посмотреть поручения для волонтеров без автотранспорта или касающиеся только кошек.

На интерактивной карте также отмечены проверенные фондом «Рэй» ветклиники, зоомагазины и груминг-салоны. Сервис ведет рейтинг пользователей: чем больше заданий выполнено, тем выше становится виртуальный статус.

«Помощник Рэй» можно скачать в Google Play и в App Store.

Источник: пресс-служба фонда помощи животным «Рэй»