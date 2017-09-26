Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследования, посвященного теме контрацепции.

9 % россиян считают,

что предохраняться вредно для здоровья

В недостатке знаний о современных методах контрацепции признались 29 % респондентов, а 8 % заявили, что практически ничего об этом не знают.

54 % опрошенных ответили, что используют контрацептивы для предотвращения нежелательной беременности.

Подавляющее большинство россиян до 60 лет уверены, что на обоих партнерах лежит равная ответственность в вопросах контрацепции (82 %). Эта доля одинаково высока во всех социальных группах независимо от социального статуса, пола и возраста.

Социологи также отметили тенденцию: молодежь (от 18 до 34 лет) лучше осведомлена в этой теме, нежели старшее поколение (от 45 до 59 лет).

Опрос проводился среди 816 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.

Всемирный день контрацепции отмечается ежегодно 26 сентября. Организации — инициаторы праздника хотят повысить осведомленность населения о способах контрацепции и дать молодым людям возможность самостоятельно принимать информированные решения по вопросам репродуктивного здоровья и избежать внеплановых беременностей.

Источник: ВЦИОМ