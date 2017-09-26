В Москве эвакуировали людей из зданий семи кинотеатров после сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

Эвакуация прошла в кинотеатрах ​«Летний пионер», «Березка», «Факел», «Высота», «Баку», «Солнцево» и «Киноклуб Эльдар». Всего эвакуировали более двух тысяч человек.

По агентства «Москва», в кинотеатры выехали кинологи.

В свою очередь источник «РИА Новости» в экстренных службах Москвы рассказал, что полицейские проверяют данные о «минировании» 14 кинотеатров и четырех торговых центров столицы.

„«Поступила информация об угрозе взрывов и эвакуации людей из 14 кинотеатров, в том числе из кинотеатров „Березка“, „Баку“, „Пионер“, „Факел“, „Высота“, „Солнцево“ и киноклуба „Эльдар“», — сказал он.

Источники: агентство «РБК», «РИА Новости», агентство «Москва»