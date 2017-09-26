Президентом Российской академии наук избрали Александр Сергеев. Ранее Сергеев занимал в РАН должность директора Института прикладной физики.

Сергеева избрали по итогам второго тура голосования — он набрал 1045 голосов, а его соперник, академик Роберт Нигматулин — 412.

Также на пост президента РАН выдвигались генеральный директор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко.

Источник: агентство «Интрефакс»