С 29 сентября по 1 октября в столице пройдет фестиваль экскурсий об архитектуре «АрхиВектор».

В связи с юбилеем революции, вектор фестиваля — архитектура авангарда.

В фестивале участвуют 20 площадок. Среди них Музей Москвы, ДК ЗИЛ, Еврейский музей и центр толерантности, а также Центр Авангарда.

На «АрхиВекторе» выступят спикеры от МАРХИ, школы МАРШ, Центра авангарда на Шаболовке, проекта «СовАрх», мастерской ТАФа и других проектов в области архитектуры. Гости мероприятия узнают об истории авангардной фотографии от кураторов современных выставок и смогут побывать в «закрытых» зданиях эпохи авангарда.

Более подробную информацию об экскурсиях можно узнать здесь.

Источник: «Москва глазами инженера»