Мессенджер Telegram отказался предоставлять ФСБ информацию, необходимую для расшифровки сообщений. В отношении его владельца Павла Дурова был составлен протокол об административном правонарушении.

Предоставить ключи шифрования по запросу служб безопасности Telegram обязан по закону «Об информации», в частности после того как Роскомнадзор включил мессенджер в реестр организаторов распространения информации.

Дуров не знает, могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса. «Юристы мне сообщили, что я теоретически могу столкнуться со сложностями выезда из РФ после въезда из-за последствий подобных протоколов», — добавил он.

Источник: «Ведомости»