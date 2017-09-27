В московских аэропортах задержали и отменили 50 рейсов.

По данным на 10:17 задерживаются в общей сложности 19 рейсов: девять из них в Шереметьеве, остальные — в Домодедове. Еще 31 рейс в Домодедове отменили. Среди отмененных полетов — рейсы компании «ВИМ-Авиа», прекратившей чартерные рейсы.

Данных о задержках в аэропортах Внуково и Жуковский нет.

Ране The Village рассказывал, как получить компенсацию за задержки или отмены рейсов.

Источник: «Яндекс.Расписания»