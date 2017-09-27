Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что отчетность «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова в министерство была «крайне низкого качества».

По его словам, документы привлекли внимание налоговиков, а потом, «как обычно бывает, налоговые органы передали их в правоохранительные органы».

Вместе с тем министр добавил, что история с «Седьмой студией» длится давно из-за «серьезных финансовых правонарушений». В связи с этим Мединский считает домашний арест Серебренникова гуманной мерой. Также он выразил мнение, что «Гоголь-центр» ликвидация не ожидает.

В мае у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и в здании театра прошли обыски. В Следственном комитете заявили, что мероприятия связаны с расследованием дела о хищении бюджетных средств, которые были направлены «Седьмой студии» Серебренникова в 2011–2014 годах. 23 августа режиссера отправили под домашний арест.

Источник: телеканал «Дождь»