В Москве установили билборды с цитатами из переписки императора Николая II со своей женой Александрой Федоровной.

Билборды стали частью церковного проекта «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви». Цитаты, посвященные браку и семье, взяты из личного дневника Александры Федоровны и ее писем к российскому императору.

В Москве появились билборды с фрагментами переписки Николая II и Александры Федоровны. Инициатор - Московская Патриархия pic.twitter.com/WJ9bPYAAjh — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 27 сентября 2017 г.

Как пояснили в синодальном отделе РПЦ по взаимодействию церкви с обществом и СМИ, целью проекта является «утверждение семейных ценностей в обществе» и «донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи».

«На протяжении более чем 100 лет личная жизнь семьи последних Романовых остается мишенью для мифов и спекуляций. Между тем реальная история их супружеской жизни, основанной на вере, любви и взаимоуважении, может служить образцом семейных отношений для наших современников», — отметили в РПЦ.

Осенью в прокат выйдет фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По словам депутата Госдумы Натальи Поклонской, картина «признается церковью хулой на дух святой». В РПЦ ситуацию с угрозами поджогов кинотеатров из-за «Матильды» сравнили с Charlie Hebdo.



Источник: «Интерфакс»