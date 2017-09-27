Россия заняла 32-е место в списке стран, где экспатам, по версии банка HSBC, живется лучше всего. Годом ранее страна занимала 17-е место. Больше всего уменьшились показатели, которые связаны с обеспечением высокого уровня жизни семьи.

Первое место в списке снова занял Сингапур. Здесь экспатам легче всего расти в карьерном смысле, заниматься бизнесом и интегрироваться в местное общество. Также в стране они чувствуют себя в безопасности и имеют доступ к качественной медицине. Второе место занимает Норвегия (страна отыграла шесть позиций по сравнению с прошлым годом), третье — Новая Зеландия, четвертое — Германия (плюс десять мест), пятое — Нидерланды (плюс 15 мест).

Лучшей страной в сфере экономики эксперты банка признали Швейцарию. Там средняя зарплата экспата составляет 193 тысячи долларов в год. Это почти в полтора раза больше тех денег, которые переселенцы могут зарабатывать у себя на родине.

Результаты исследования банка базируются на опросе более 27,5 тысячи экспатов, которые проживают в 159 странах мира.

Источник: HSBC