Под куполом павильона «Космос» на ВДНХ установят люстру в виде звезды, которая находилась на Троицкой башне Кремля в 1930-х годах.

«Точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 по 1937 год, появится под куполом павильона „Космос“ на ВДНХ. Настоящую кремлевскую звезду установили в павильоне в качестве люстры в 1954 году. Почти 20 лет она светила гостям „Космоса»“, но была демонтирована и утрачена», — сказано в сообщении.

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Каркас звезды сделан из черного металла. Лучи светильника также металлические, со вставками из стекла рубинового цвета. На них закреплены декоративные элементы из латуни в виде колосьев пшеницы. Вся поверхность люстры, кроме стеклянных вставок, покрыта сусальным золотом. Диаметр звезды — 4,24 метра.

Новую звезду воссоздали по проектным историческим чертежам советских художников и архитекторов. Ее сборку и установку планируют завершить к концу 2017 года.

Источник: официальный сайт столичной мэрии