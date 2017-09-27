В Москве третий день подряд фиксируют высокое атмосферное давление. На станции ВДНХ в среду, 27 сентября, этот показатель достиг отметки 767,2 миллиметра ртутного столба.

Это абсолютный рекорд для сентября за всю историю метеонаблюдений. Прошлый рекорд был установлен два дня назад, 25 сентября — 766,6 миллиметра ртутного столба.

В понедельник и вторник были обновлены максимумы, установленные в 1973 году. Синоптики прогнозируют, что высокое давление сохранится и в четверг, 28 сентября.

Источник: «Метеоновости»