«Левада–центр» опросил россиян о транспорте и связанном с ним проблемах.

Место

Проблема

Количество опрошенных

Плохое качество автомобильных дорог

47 %

Пробки

30 %

Расписание общественного транспорта

14 %

Плохое состояние общественного транспорта

12 %

Отсутствие развязок, мостов

10 %

Отсутствие или недостаток автомобильных дорог

10 %

Неудобные маршруты общественного транспорта

6 %

Нехватка велосипедных дорожек

6 %

Высокие штрафы за нарушения

5 %

Нехватка пешеходных зон

5 %

Вместе с тем эксперты выяснили, что большинство россиян в качестве средства передвижения используют городской автобус — 42 %. Еще 30 % предпочитают передвигаться на маршрутном такси. Почти столько же наших соотечественников (29 %) ездят на личном автомобиле.

Источник: «Левада–центр»