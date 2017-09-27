«Левада–центр» опросил россиян о транспорте и связанном с ним проблемах.

Место Проблема Количество опрошенных

Плохое качество автомобильных дорог 47 %

Пробки 30 %

Расписание общественного транспорта 14 %

Плохое состояние общественного транспорта 12 %

Отсутствие развязок, мостов 10 %

Отсутствие или недостаток автомобильных дорог 10 %

Неудобные маршруты общественного транспорта 6 %

Нехватка велосипедных дорожек 6 %

Высокие штрафы за нарушения 5 %

Нехватка пешеходных зон 5 %

Вместе с тем эксперты выяснили, что большинство россиян в качестве средства передвижения используют городской автобус — 42 %. Еще 30 % предпочитают передвигаться на маршрутном такси. Почти столько же наших соотечественников (29 %) ездят на личном автомобиле.

Источник: «Левада–центр»