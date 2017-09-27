Транспортные проблемы россиян
«Левада–центр» опросил россиян о транспорте и связанном с ним проблемах.
Место
Проблема
Количество опрошенных
Плохое качество автомобильных дорог
47 %
Пробки
30 %
Расписание общественного транспорта
14 %
Плохое состояние общественного транспорта
12 %
Отсутствие развязок, мостов
10 %
Отсутствие или недостаток автомобильных дорог
10 %
Неудобные маршруты общественного транспорта
6 %
Нехватка велосипедных дорожек
6 %
Высокие штрафы за нарушения
5 %
Нехватка пешеходных зон
5 %
Вместе с тем эксперты выяснили, что большинство россиян в качестве средства передвижения используют городской автобус — 42 %. Еще 30 % предпочитают передвигаться на маршрутном такси. Почти столько же наших соотечественников (29 %) ездят на личном автомобиле.
Источник: «Левада–центр»
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