Новый парк, расположенный возле станций метро «Бунинская аллея» и «Улица Горчакова» и на территориях Черневского, Нижнего и Верхнего Черневских прудов, откроется в районе Южное Бутово к 1 августа 2018 года.

«Мы проводим комплексное благоустройство всей парковой территории — это более 140 гектаров, огромная территория, почти половина парка Горького. Так что у Бутово будет свой парк Горького», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, строительные работы уже начались. В этом году власти планируют выполнить работы по расчистке территории парка и возведению инженерных коммуникаций, а в 2018 году начнется создание самой парковой инфраструктуры.

«Концепция есть. Она предполагает и спокойные, тихие территории, и территории для занятия спортом, и площадки для детей, хорошее освещение, безопасность, возможность проведения культурных программ. Самое главное — чистка прудов, укрепление берегов. В целом это будет один из лучших парков», — добавил Собянин.

О создании парка на этой территории стало известно в мае 2017 года. Там планируется оборудовать скейт-парк, веревочный городок, площадки для занятий баскетболом, бадминтоном, теннисом и другими видами спорта, благоустроить проезды, тротуары, дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Источник: РИА «Новости»