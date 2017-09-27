Министр культуры Владимир Мединский назначил Ару Карапетяна директором Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского.

На посту Карапетян сменил Олега Михайлова. Музыкальным руководителем театра останется народный артист СССР Геннадий Рождественский.

«Новое назначение связано с желанием учредителя выправить ситуацию в этом театре. Мы надеемся, что с его приходом ситуация в театре имени Покровского нормализуется, наладится как творческая, так и административная жизнь, и все это позволит обсуждать непосредственно деятельность театра и его дальнейшие успехи, а не связанные с ним кадровые решения и конфликты», — прокомментировал назначение замминистра культуры Александр Журавский.

Новый директор при этом обещал «очень мягкую трансформацию и без каких- либо резких движений».

До 2016 года Ара Карапетян работал гендиректором театра Станиславского и Немировича-Данченко. Последний год он был вице-президентом и артистическим директором Большого театра Харбина и Большого театра Тяньцзиня.

Источник: ТАСС