Росгвардия объявила конкурс по закупке 104 пар генеральских погон, изготовленных из хрусталя.

Ведомство намерено приобрести две пары генерал-полковничьих погон, 22 пары погон генерал-лейтенанта и 80 пар генерал-майорских погон. Все они должны быть сделаны из хрусталя. Каждую пару должны упаковать в подарочную коробку «с механизмом открытия верхней крышки», отделанную бордовым бархатом.

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный», — объясняется в техническом задании.

Каждая пара оценивается в 5,6 тысячи рублей. Всего на закупку из федерального бюджета таким образом будет потрачено 582 тысячи рублей.

Источник: сайт Госзакупок