Лоукостер «Победа» на время снизит минимальную цену на билеты в два раза — до 499 рублей. Билет по этому тарифу не будет предусматривать бесплатного провоза багажа, а ручную кладь ограничат размером 36×30×27 сантиметров.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявил, что распродажа пройдет в начале октября. Компания намерена реализовать 50 тысяч билетов на все направления.

Калмыков также сообщил, что после отмены нормы о бесплатном провозе багажа тарифы «Победы» в целом снизятся на 20 %.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон об отмене бесплатного багажа по невозвратным билетам. Согласно новому закону, пассажир с невозвратным билетом имеет право на бесплатный провоз как минимум 5 килограммов ручной клади. Точные размеры и вес разрешенной к бесплатной перевозке ручной клади будут устанавливать авиакомпании. Также был значительно сокращен список вещей, который можно бесплатно взять на борт в дополнение к ручной клади. Закон о новых правилах перевозки вступит в силу в конце сентября.

Подробнее о том, как изменятся правила авиаперевозок, можно прочитать в нашем материале.

Источник: «РБК»