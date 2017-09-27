Уборочная машина марки Tennant во время мытья полов на одной из станций московского метро упала на рельсы. На видео с инцидентом видно, что оператор пытается предотвратить падение, однако ему не удается ничего сделать — машина падает на рельсы и разбивается.

Опубликовавший ролик паблик Mash называет инцидент первым случаем суицида робота в России. Это не совсем так, потому что для управления уборочной машиной требуется человек. Что именно послужило причиной сбоя в ее работе, неизвестно.

The Village обратился с запросом в пресс-службу Московского метрополитена.

В июле робот-охранник Knightscope, который патрулировал торговый центр в Вашингтоне, упал в фонтан и утонул.

Источник: Mash