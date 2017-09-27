Центробанк объявил о намерении создать институт страховых детективов, который займется предотвращением мошенничества в страховой сфере.

«Большую пользу в продвижении по этой теме принесли межведомственные совещания с участием правоохранителей, представителей Банка России и страховщиков, а также представителей местных администраций в наиболее проблемных российских регионах с точки зрения рисков мошенничества в страховании», — заявила руководитель департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина

По ее словам, регулятор начал разработку методических рекомендаций по противодействию злоупотреблениям в страховании для обучения правоохранительных органов и компаний, занимающихся страхованием.

«Специалисты Банка России активно сотрудничают с представителями Верховного суда в рамках подготовки специальных пленумов по страховой тематике», — добавила Никитина.

Она заверила, что страховые компании также смогут обращаться в центр по киберрискам с жалобами на появление сайтов-клонов, предлагающих услуги от имени компаний. У центра будут иметься полномочия по блокировке таких сайтов.

Источник: «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс»