В Министерстве образования и науки России заявили, что программа по сокращению числа вузов в России окончательно свернута.

Она перестанет существовать в 2018 году. «Программа ликвидирована, в 2018 году ее не будет, этой программы, деньги перераспределены в министерстве образования и науки», — сказала глава ведомства Ольга Васильева.

При этом завершение программы не значит, что министерство перестанет следить за качеством работы филиалов. «Если филиал не выполняет своих задач, не дает того качества образования, которое должно быть, он не должен существовать», — подчеркнула Васильева.

Программа по объединению вузов для сокращения их числа в России началась при экс-главе Минобрнауки Дмитрии Ливанове. Он считал, что число вузов в стране слишком велико, а качество образования оставляет желать лучшего.

Источник: «Интерфакс»