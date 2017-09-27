Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть десятикратную стоимость билета в случае, если пассажир не сможет улететь из-за сверхлимитной продажи авиабилетов — овербукинга.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в настоящее время не установлена ответственность перевозчика по возвращению платы за перелет в случае отказа пассажиру в посадке на рейс из-за отсутствия посадочных мест.

«Принятие и реализация законопроекта позволит существенно повысить эффективность нормативного правового регулирования в сфере пассажирских перевозок и позволит своевременно предотвращать нарушения в сфере продажи билетов на воздушный транспорт», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

О том, из-за чего случается овербукинг и как его избежать, можно прочитать в материале The Village.

Источник: «Интерфакс»