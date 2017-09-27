Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала написать запрос в Росавиацию о причинах прекращения полетов компанией «ВИМ-Авиа».

И пусть Росавиация ответит. Компанию лихорадило уже почти год. Росавиация должна была вмешаться еще на стадии, когда пошли сигналы о плохом финансовом положении компании, чтобы не допустить массовой продажи билетов и не допустить, чтобы наши граждане оказались в такой ситуации валентина матвиенко, председатель Совета Федерации

Она также считает, что комитеты по экономической и социальной политике должны дождаться ответа от Росавиации, включиться в тему и решить, какие меры нужно принять. Матвиенко отметила, что она обеспокоена ситуацией на рынке авиаперевозок в стране.

«Это не единственная авиакомпания, которая испытывает такие проблемы. Или мы хотим, чтобы у нас единственная компания занималась авиаперевозками? Надо системно спокойно разобраться и сделать так, чтобы в дальнейшем подобное было невозможно», — сказала Матвиенко.

Глава Росавиации пообещал рассказать Госдуме о ситуации с «ВИМ-Авиа».

Ранее сообщалось, что перевозкой пассажиров по регулярным рейсам «ВИМ-Авиа» займутся семь других авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Ай Флай», «Ред Вингс», NordStar Airlines, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: «РБК»