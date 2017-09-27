Временный забор вокруг парка «Зарядье» уберут к 30 сентября.

«По плану у нас 30 сентября — последний день работы с ограждением, с 1 октября мы начнем работать в штатном режиме», — заявил директор парка Павел Трехлеб.

При этом руководство парка рассматривает возможность установки постоянного забора, который не был предусмотрен в изначальной концепции «Зарядья».

«Да, это не лучшее визуальное решение, но есть ночной период, есть категории посетителей, которые могут использовать парк не совсем по назначению, а мы все-таки находимся в знаковом месте. До конца месяца мы будем анализировать ситуацию с полицией, чтобы понять, нужно ли думать о постоянном ограждении или можно найти способы обеспечить безопасность без таких мер», — рассказывал Трехлеб «Новой газете».

Ранее представители застройщика парка, «Мосинжпроекта», также заявляли, что вокруг «Зарядья» может появиться постоянное ограждение. Галина Гордюшина, один из директоров «Мосинжпроекта», говорила, что «с эстетической точки зрения лучше без забора, с практической — лучше с забором».

Парк «Зарядье» открыли на месте гостиницы «Россия» ко Дню города 9 сентября. С 11 сентября в парк начали пускать всех желающих. Тогда же в нем повредили стеклянный купол и медиацентр, а спустя несколько дней выяснилось, что посетители уже успели уничтожить около 10 тысяч растений.

Ранее The Village выяснил, орудуют ли вандалы в других парках столицы.

Источник: АГН «Москва»