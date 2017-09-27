Из карты национальной платежной системы «Мир» хотят сделать единый проездной для городского транспорта по всей стране.

«Основная идея в том, чтобы люди могли в любом российском городе оплатить проезд „Миром“, используя не специальные приложения, которые в каждом регионе свои, а финансовые возможности карты», — заявил член правления национальной системы платежных карт Сергей Радченков.

Он заверил, что это «вопрос не одного дня», но работа «в этом направлении уже началась».

Источник: РИА «Новости»