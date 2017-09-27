По данным СМИ, совладелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев покинул Россию. Предполагается, что он улетел из аэропорта Внуково в Стамбул еще во вторник, 26 сентября.

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, Мурсекаева приглашали на совещание по поводу кризиса в «ВИМ-Авиа» утром 27 сентября, но он не пришел на встречу.

Правоохранительные органы не могут связаться с бизнесменом, так как его телефоны отключены.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Одновременно с этим стало известно, что на руководство «ВИМ-Авиа» завели уголовное дело из-за хищения денег пассажиров. По версии следствия, в компании знали, что денег на покупку топлива и обслуживание самолетов не хватит, но продолжали продавать билеты. Расследованием произошедшего теперь занимается центральный аппарат СКР.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: «Интерфакс»