Группа депутатов Госдумы по защите христианских ценностей во время рабочего заседания приняла заявление, в котором говорится о «недопустимости расходования средств российских налогоплательщиков, простых граждан, чтущих традиционные духовно-нравственные, религиозные и семейные ценности, на деяния, провоцирующие раскол в обществе, скандалы в театральных залах, протестные акции в выставочных центрах».

Лидер партии «Родина» и член группы Алексей Журавлев заявил, что в заседании принимала участие депутат Наталья Поклонская, ведущая кампанию против фильма Алексея Учителя «Матильда». Авторы заявления отмечают «заметно участившиеся случаи» создания проектов, в основе которых лежит «откровенная и умышленная провокация», когда «ниспровергаются традиционные духовно-нравственные ценности: семейные, государственно-патриотические».

«Попытка очернения исторических личностей, признанных образцами святости семьи, — проверенная схема на службе у разрушителей основ российской государственности. В год столетия Октябрьской революции и в канун столетия трагического убийства императорской семьи, члены которой признаны святыми, российское общество особо нуждается в примирении и согласии, о чем неоднократно высказывался президент РФ В. В. Путин», — считают депутаты.

По их словам, госполитика в области культуры и СМИ «нуждается в коренном реформировании», потому что «духовная безопасность» всегда являлась «неотъемлемой составной частью национальной безопасности России».

В заявлении нет информации о том, что группа подготовила законопроект или какой-либо другой документ, с помощью которого можно осуществить инициативу депутатов на законодательном уровне.

Источник: фейсбук Алексея Журавлева