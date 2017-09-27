Совет по правам человека при президенте России написал обращение в прокуратуру Москвы из-за жалоб жителей города на запах горящего мусора.

«Совет выражает обеспокоенность продолжающимися жалобами жителей столицы на ухудшение экологической обстановки из-за якобы незаконного сжигания мусора и вызванной этими процессами вони, которая ощущается в районах Раменки, Очаковское, Фили-Давыдково, Некрасовка, Капотня, Кожухово, а также в некоторых городах вблизи Москвы», — рассказали в СПЧ.

В организацию пожаловались жители запада Москвы. Они рассказали, что в промышленной зоне в районе ТЭЦ-25 с 18:00 вечера вторника, 26 сентября, и до утра четверга, 27 сентября, жгли мусор. Также о загрязнении заявили жители юго-востока Москвы.

«Через месяц после спешного закрытия „Кучино“ жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки начали жаловаться на удушливый запах от сжигания мусора. Теперь мусор приходится везти дальше, цены на вывоз поднялись, и вероятно, что маленькие компании, которые не могут позволить себе лишние расходы, начали просто сжигать свои отходы на местах», — говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура ведет административные расследования по требованию СПЧ.

Источник: сайт СПЧ