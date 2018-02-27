Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Закрытие сайта с реестром полетов

Создатель russianplanes.net решил закрыть проект, так как «не хочет никого подставить». Из его реестра полетов СМИ узнали, что бортовой номер лайнера, фигурирующего в деле о поставках кокаина из Аргентины, совпадает с номером одного из самолетов отряда «Россия», обслуживающего первых лиц государства.

Банковский сбой

Клиенты Сбербанка пожаловались на двойное списание денег с карт из-за сбоя в платежных терминалах Райффайзенбанка. Им пообещали вернуть деньги в течение 3–5 дней.

Наркотики на чемпионате

При наличии рецепта от врача на матчи чемпионата мира по футболу будут пускать с наркотическими и психотропными препаратами. Иностранцы смогут привезти с собой марихуану, кокаин и амфетамины, если их использование необходимо в медицинских целях.

Отсрочка курортного сбора

Введение курортного сбора в Краснодарском крае планируют перенести с 1 мая на середину июля, так как в регионе разместятся базы команд-участниц ЧМ-2018. Скорее всего, от уплаты сбора освободят только спортсменов, тренеров, судей и связанных с соревнованиями специалистов.

Войнушка Путина

В игровом сервисе Steam появилась аркада Putin 20!8, в которой действующий президент Владимир Путин «уничтожает всех врагов России». Помимо оппозиционера Алексея Навального, среди них также значатся ЛГБТ-активисты, рэпер Фейс и биткоины.

Перенос терминала «Аэроэкспресса»

Терминал «Аэроэкспресса» в аэропорт Шереметьево перенесут с Белорусского на Савеловский вокзал. Этого требует проект строительства новых веток наземного метро, которые соединят разрозненные участки железнодорожных направлений в сквозные диаметры.

Возвращение «Мстителей»

Из-за скандала вокруг драмы «Собибор», среди авторов которой значится министр культуры Владимир Мединский, премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» вернули на 3 мая. Картину покажут в России на сутки раньше, чем в США и большинстве стран Европы.