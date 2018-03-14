Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Великобритания против Путина

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила список санкций против России из-за скандала с отравлением Скрипалей. Лондон решил выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Ужесточать правила выдачи виз пока не планируется.

Бойкот российских соревнований

Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России и тренироваться на ее территории, так как это может угрожать их безопасности. Также страна призвала международные спортивные федерации не устраивать турниры в российских городах.

Упавший на электричку экскаватор

Направлявшаяся в Москву электричка столкнулась с упавшим с моста экскаватором. Инцидент нарушил движение поездов на Ярославском направлении МЖД. Никто из пассажиров не пострадал, но водитель трактора получил травмы. Изучением обстоятельств дела займется СКР.

Морозные выборы

В выходные в Москве и области ожидаются 20-градусные морозы. Синоптики предупреждают, что даже весеннее солнце не сможет побороть аномальное для марта похолодание.

Отгулы за голоса

СМИ сообщили о разрешении одного из учителей в гимназии №2 в Красногорске не приводить детей на занятия в понедельник, 19 марта, если их родители подтвердят фотографией, что ходили на выборы. Представители самого учебного заведения и местной избирательной комиссии заявляют, что это фейк.

Кадыров за Слуцкого

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах к журналисткам. Он назвал парламентария «братом» и заявил, что «видел, как к нему пристают девушки, а как он к кому-то — ни разу».

Обыски у «левого блока»

В штаб «Левого блока» пришли с обысками. Недавно движение поддержало «Забастовку избирателей» и вывесило на Московском цирке Никулина баннер с надписью «2018 марта — фокусы и клоуны».

Дельфин в образе Путина

Дельфин выпустил клип на песню «520» с еще не вышедшего альбома «422». В ролике показаны хроники протестных акций и символизирующая их резиновая уточка. Сам музыкант предстает в образе президента России Владимира Путина.

Лучшие работодатели России

HeadHunter обновил рейтинг лучших российских работодателей. По результатам опроса самих сотрудников, наивысшей оценки удостоилась компания «Сибур». Второе место досталось «Росатому», а третье — Nvidia.