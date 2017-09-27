Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: рекорды атмосферного давления, многомиллионный иск к «Яндексу» и самые гостеприимные города России.

Рекордное атмосферное давление

В Москве третий день подряд фиксируют рекордное для сентября атмосферное давление. Сегодня оно составило 767,2 миллиметра ртутного столба. The Village уже выяснил, как это влияет на погоду и здоровье горожан.

Эвакуация редакции «Новой газеты»

В московской редакции «Новой газеты» прошла эвакуация из-за угрозы взрыва. В издании уточнили, что звонок касался не конкретно «Новой газеты», а всего здания в целом. Из него больше 500 человек. Ранее The Village уже рассказывал, что известно о волне массовых эвакуаций по всей России.

Поиск виноватых в проблемах «ВИМ-Авиа»

Президент России Владимир Путин отчитал министра транспорта Максима Соколова и вице-премьера Аркадия Дворковича за то, что они не проявили должного внимания к проблемам «ВИМ-Авиа». Он подчеркнул, что дальнейшая судьба Соколова напрямую зависит от того, насколько эффективно он урегулирует ситуацию. Спикер же Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что за перевозчиком недоглядела Росавиация, хотя представители ведомства уверяют, что отчетность компании за 2016 год не предвещала никаких проблем. Кому в итоге придется отвечать за десятки сорванных рейсов, неизвестно. По предварительным данным, совладелец «ВИМ-Авиа» уже покинул страну.

Атака на мемориал Буданову

Двое неизвестных — женщина в хиджабе и мужчина — бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту в память о полковнике Юрии Буданове на Комсомольском проспекте. Памятник загорелся. На нем остались повреждения. По факту случившегося проводится проверка.

Отказ от сокращения вузов

В министерстве образования и науки заявили, что программа по сокращению числа вузов в России окончательно свернута. При этом в ведомстве подчеркнули, что продолжат следить за тем, как работают образовательные организации.

Плакаты о жене Николая II

В Москве появились билборды с цитатами из переписки императора Николая II с его женой Александрой Федоровной. Они стали частью церковного проекта, направленного на «утверждение семейных ценностей в обществе» и «донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи».

В Москве появились билборды с фрагментами переписки Николая II и Александры Федоровны. Инициатор - Московская Патриархия pic.twitter.com/WJ9bPYAAjh — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 27 сентября 2017 г.

Отчеты «Седьмой студии»

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что отчетность «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова в министерство была «крайне низкого качества». По его словам, документы сперва привлекли внимание налоговиков, а потом, «как обычно бывает, налоговые органы передали их в правоохранительные органы».

Революция в Twitter

Впервые за 11 лет существования сервиса Twitter увеличил длину сообщений. Она выросла вдвое — теперь лимит составляет 280 символов. Пользователи восприняли нововведение неоднозначно. Некоторые из них отметили, что теперь в постах будет больше ненужных слов вместо лаконичных мыслей. Другие же высмеяли этот довод, напомнив, на какие ухищрения приходилось идти раньше, чтобы опубликовать длинный текст.

Твиттер увеличил количество символов до 280. Я даже не знаю как этим воспользоваться. Просто заполню пространство предложениями. Вы знаете, я люблю собак, они такие очаровательные. А ещё мне заходят кролики с их носиками. Кажется символы подходят к концу. Поздравляю с обновлением — коперник (@Grellia_S) 27 сентября 2017 г.

Претензии ФСБ к Telegram

Мессенджер Telegram отказался предоставлять ФСБ информацию, необходимую для расшифровки сообщений. За это на его основателя Павла Дурова составили протокол об административном правонарушении. Теперь у него могут возникнуть трудности с выездом из страны, если он вновь приедет в Россию.

Иск к «Яндекс.Такси»

Бывший менеджер «Лаборатории Касперского» Елена Гращенкова обратилась в суд, чтобы взыскать с «Яндекс.Такси» 60 миллионов рублей в качестве компенсации за травмы, которые она получили при аварии во время поездки в такси. Компания отказывается брать на себя ответственность за случившееся. Рассмотрение иска начнется 19 октября.

Закрытие «Голода»

Стартап «Голод», предлагавший доставку обедов в центре Москвы за восемь минут, объявил о приостановке работы. Приложение сервиса уже удалили из Google Play и App Store. Причины сворачивания деятельности компании не уточняются.

Самые гостеприимные города России

Москва заняла второе место в рейтинге самых гостеприимных городов России. Она уступила лишь Казани. К основным плюсам города опрошенные отнесли уникальную архитектуру, транспортную доступность, самобытную кухню и радушие жителей. На третьем месте расположился Санкт-Петербург.