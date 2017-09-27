Сколько человек планируется призвать в армию осенью 2017 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва.
134 000
человек планируется призвать в армию
осенью 2017 года
По сравнению с осенней кампанией 2016 года задание сократилось почти на 12 %. Тогда на военную службу планировалось призвать 152 тысячи человек.
Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. В этот же период уволят солдат и матросов, срок военной службы которых по призыву истек.
Ранее The Village уже рассказывал о некоторых особенностях срочной службы.
Источник: официальный сайт президента России
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