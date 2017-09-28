Перевозка пассажиров, купивших билеты на регулярные рейсы «ВИМ-Авиа», продлится по 15 октября включительно.

За полеты будут отвечать семь других авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Ай Флай», «Ред Вингс», NordStar Airlines, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». За это в 2018 году они получат 200 миллионов рублей из бюджета.

С 16 октября регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» выполняться не будут. Пассажирам с билетами на более поздние даты рекомендуется сдавать их по месту приобретения для возврата денег.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: Министерство транспорта РФ