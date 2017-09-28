Столичные власти собираются демонтировать часть стоек, на которых размещено оборудование операторов связи в центре Москвы.

Соответствующие работы предусмотрены программой «Моя улица». «Моссвет» и Объединенная энергетическая компания уже работают над расторжением договоров аренды фонарных столбов, на которых установлено телекоммуникационное оборудование. Сейчас на мачтах уличных фонарей размещено около 90 % базовых станций Tele2, а также треть станций МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона». На них же находятся предназначенные для экстренных оповещений репродукторы МЧС и точки доступа бесплатной городской сети Wi-Fi.

Источники в профильном ведомстве отмечают, что в центре Москвы и так наблюдается острый дефицит мест для базовых станций, а покрытие для каждого нового поколения связи нужно все более плотное. При этом из-за специфики работы сотовых сетей отключение стоек в центре города может привести к проблемам со связью и в других районах столицы.

В мэрии отметили, что требования департамента ЖКХ — чисто эстетические. Предполагается, что в зоне действия программы «Моя улица» операторы понизят высоту столбов, добавят исторические фонари и подвинут конструкции, чтобы они не выбивались из общей концепции. При этом в департаменте информационных технологий предупреждают, что эти работы могут отбросить Москву на несколько лет назад по качеству сотового сигнала и плотности покрытия.

Представители всех четырех сотовых операторов также подтвердили, что демонтаж оборудования угрожает качеству мобильной связи и безопасности людей в центре Москвы.

Источник: «Ведомости»