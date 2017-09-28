В мобильном приложении «Яндекс.Здоровье» появились онлайн-консультации с ветеринарами.

Специалисты московского ветеринарного центра «Зоовет» готовы ответить на вопросы о здоровье домашних животных и правильном уходе за ними по видеосвязи, голосом или в текстовом чате. Они помогут разобраться в симптомах и, если нет необходимости ехать в ветклинику, порекомендуют лечение. Кроме собак и кошек, они отвечают на вопросы о хомяках, мышах, морских свинках и других домашних грызунах, а также черепахах, ящерицах, птицах разных видов, змеях и обезьянах.

«Человеку бывает сложно понять, как чувствует себя животное — ведь оно не может рассказать, что и где болит. Отправляться за консультацией в ветеринарную клинику не всегда удобно: многие питомцы тяжело переносят поездку и ожидание в очереди. „Яндекс.Здоровье“ дает возможность посоветоваться с ветеринаром, не выходя из дома», — пояснил удобство нового сервиса руководитель проекта Григорий Бакунов.

Онлайн-консультации ведутся с 08:00 до полуночи по московскому времени. Первое обращение обойдется в 99 рублей, а каждое последующее — в 499. После консультации все озвученные специалистом советы отображаются в отчете.

Источник: «Яндекс»