Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Такое решение было принято 21 сентября.

Сейчас Родченков объявлен в международный розыск. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В июне 2016 года в отношении Григория Родченкова возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями. По версии следствия он незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов.

В мае 2016 года Родченков, проживающий на данный момент в США, рассказал о многочисленных нарушениях антидопинговых правил российскими властями. По его словам, 15 спортсменов-медалистов из российский сборной употребляли допинг во время Олимпиады в Сочи.

Григорий Родченков уволился из Московской антидопинговой лаборатории осенью 2015 года. Этому предшествовала публикация доклада Всемирного антидопингового агентства о ситуации в российском спорте. В частности, в документе упоминалось, что Родченков лично отдал приказ уничтожить 1 417 допинг-проб российских атлетов. Впоследствии их отстранили от международных соревнований. Сам же Родченков теперь проживает в США.

Источник: газета «Коммерсантъ»