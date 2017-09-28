В Москве в четвертый раз за неделю зафиксировали рекорд сентября по высокому атмосферному давлению.

«Ночью и рано утром на станции ВДНХ атмосферное давление достигло 767,8 миллиметра ртутного столба. Этот показатель выше того, что был зафиксирован накануне», — рассказали в столичном Метеобюро.

В результате эта величина оказалась не только самой высокой для 28 сентября, но и для всего месяца. В Метеобюро обещают, что с пятницы атмосферное давление начнет снижаться.

Как перепады давления влияют на человека и каким образом отражаются на погоде, читайте в нашем материале.

Источник: агентство ТАСС