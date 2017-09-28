Автовокзал у станции метро «Красногвардейская» оцепили после того, как в полицию поступил анонимный звонок о минировании здания.

С автостанции эвакуированы около 100 человек. На место направлены кинологи. Проводится проверка.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других общественных объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч человек.

The Village уже рассказывал, что сейчас известно об эвакуациях.

Источник: «Москва», ТАСС