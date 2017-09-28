Адвокат блогеров из Nemagia Александр Зинуров заявил, что получил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его клиентов по заявлению банкира Олега Тинькова.

«По уголовному делу получили ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Со стороны Тинькова», — рассказал Зинуров. Также получено заявление об отказе иска в Арбитражном суде.

Бизнесмен подал иски в суд и заявление в полицию на «Немагию» после ролика проекта о банке, который был выпущен в начале августа. Тиньков отмечал, что его задели оскорбления в адрес жены.

В сентябре полиция провела обыск у автора «Немагии» Алексея Псковитина по уголовному делу о клевете, в котором он проходит в качестве подозреваемого.

После этого организатор рэп-баттлов Versus Александр Тимарцев (Ресторатор) заявил о приостановке сотрудничества с Тинькофф-банком.

На угрозы в свой адрес также жаловался видеоблогер Юрий Хованский. Он удалил ролик про Тинькова после того, как неизвестные сломали ему дверь. Тиньков в интервью Сардарову сообщил, что не предпринимал никаких действий против блогера.

Источник: газета «Ведомости».