«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 29 сентября из-за риска возникновения пожаров.

В пятницу, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 4–6 градусов, а днем — 9–11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.

Ранее в Москве в четвертый раз за неделю зафиксировали рекорд сентября по высокому атмосферному давлению.

«Ночью и рано утром на станции ВДНХ атмосферное давление достигло 767,8 миллиметра ртутного столба. Этот показатель выше того, что был зафиксирован накануне», — рассказали в столичном Метеобюро.

Как перепады давления влияют на человека и каким образом отражаются на погоде, читайте в нашем материале.

Источник: Гидрометцентр России.