В Москве на 29 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 29 сентября из-за риска возникновения пожаров.
В пятницу, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 4–6 градусов, а днем — 9–11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.
Ранее в Москве в четвертый раз за неделю зафиксировали рекорд сентября по высокому атмосферному давлению.
«Ночью и рано утром на станции ВДНХ атмосферное давление достигло 767,8 миллиметра ртутного столба. Этот показатель выше того, что был зафиксирован накануне», — рассказали в столичном Метеобюро.
Как перепады давления влияют на человека и каким образом отражаются на погоде, читайте в нашем материале.
Источник: Гидрометцентр России.
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