Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову по делу о хищении бюджетных средств в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова.

Воронову объявили в международный розыск.

В мае у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и в здании театра прошли обыски. В Следственном комитете заявили, что мероприятия связаны с расследованием дела о хищении бюджетных средств, которые были направлены «Седьмой студии» Серебренникова в 2011–2014 годах. На эти деньги планировалось поставить спектакль «Сон в летнюю ночь». По версии следствия, его так и не показали зрителям, что не соответствует действительности. Впоследствии руководителей студии задержали. 23 августа самого Серебренникова также отправили под домашний арест.

Источник: «Интерфакс»