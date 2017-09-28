За июнь — август число обращений в службу психологической помощи Москвы выросло на 5 %. Психологи считают, что это произошло из-за холодного лета.

«В сравнении с прошлым летом мы видим некоторое увеличение обращений на телефон неотложной психологической помощи по проблемам здоровья, в том числе и депрессий. Это может быть связано в том числе и с аномальными природными явлениями, наблюдавшимися в этом году», — заявила заместитель директора «Московской службы психологической помощи населению» департамента труда и социальной защиты населения столицы Ольга Тенн.

По ее словам, с июня по август в службе провели 11 450 очных приемов, а на телефон «051» позвонил 10 031 человек.

Источник: АГН «Москва»