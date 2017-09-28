ЦИК сообщил о рекордном количестве голосовавших дома во время выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала об аномально высокой доле голосовавших на дому во время выборов муниципальных депутатов 10 сентября.
«В некоторых регионах на предыдущих выборах недопустимая была цифра — 17 % и выше. Даже на довыборах мы обратили внимание: голосование на дому превышает количество людей, пришедших на участки, это недопустимо», — считает Памфилова.
По ее словам, нужно обратить внимание на необходимые условия на участках для маломобильных граждан.
О том, чем запомнились прошедшие выборы, читайте в материале The Village.
Источник: ТАСС
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