Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала об аномально высокой доле голосовавших на дому во время выборов муниципальных депутатов 10 сентября.

«В некоторых регионах на предыдущих выборах недопустимая была цифра — 17 % и выше. Даже на довыборах мы обратили внимание: голосование на дому превышает количество людей, пришедших на участки, это недопустимо», — считает Памфилова.

По ее словам, нужно обратить внимание на необходимые условия на участках для маломобильных граждан.

О том, чем запомнились прошедшие выборы, читайте в материале The Village.

Источник: ТАСС