«Яндекс» выяснил, на какие рекламные объявления чаще переходят пользователи сети в зависимости от пола и возраста.

В целом для мужчин наиболее характерен интерес к бизнесу, электронике и авто, тогда как женщины больше интересуются медициной, одеждой и недвижимостью. Есть также популярные общие для тех и других области — это юридические услуги, развлечения и образование.

При этом с возрастом интерес пользователей обоих полов сильно меняется. Женщин с возрастом больше привлекают дом, сад и одежда, а интерес к товарам повседневного спроса, наоборот, падает. У мужчин интерес к IT наиболее заметен с 18 до 24 лет. После чего внимание больше привлекают машины и финансы. Бизнес же интересует более старших мужчин, притом что количество переходов на рекламу электроники с возрастом никак не меняется.

Выяснилось также, что чаще всего (55 %) переходят на рекламу пользователи 45 лет и старше. В то время как низкий интерес к рекламе (4 %) заметен у людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Источник: представители «Яндекса»