Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в ответ на расследование Алексея Навального о его вилле в Италии заявил, что не понимает претензий основателя Фонда борьбы с коррупцией, так как он не чиновник, много лет работает и не скрывает своего богатства.

Я разве государственный служащий? Он может говорить все что угодно, а я называю его обычным жуликом и мошенником, у которого две судимости. Собственность оформлена на меня, ни от кого не скрывается, налоги плачу. Я официально много лет много зарабатываю. Я никогда не скрывал, что я богатый человек. В чем суть расследования? владимир соловьев, ведущий

Соловьев отметил, что у него нет резидентства Италии, о наличии которого заявил Навальный, а документ, опубликованный политиком, является регистрацией в итальянском муниципалитете. «Когда ты что-то приобретаешь, ты регистрируешься в муниципалитете. Это мне ничего не дает», — сказал ведущий.

На обвинения в пропаганде журналист ответил, что «Соловьев не облизывает Путина и не кроет Запад».

В четверг, 28 сентября, Алексей Навальный опубликовал документ Certificato Di Residenza, в котором говорится о том, что у Соловьева есть постоянный адрес пребывания в Италии. Информация о вилле ведущего на берегу озера Комо впервые была опубликована в 2009 году.

Источник: «РБК»