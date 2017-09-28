«Лаборатория Касперского» представила данные о компьютерных вирусах в России и мире.

42,9 % компьютеров российских организаций подверглись кибератакам за первую половину 2017 года

При этом в России этот показатель оказался выше среднемирового — 37,6 %.

Больше всего кибератак пришлось на предприятия Вьетнама (71 %), Алжира (67,1 %), Марокко (65,4 %), Индонезии (58,7 %) и Китая (57,1 %). В основном атакуют производственные предприятия (31 %).

Главным источником заражений, как правило, является интернет.

Источник: РИА «Новости»