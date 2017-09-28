Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: прекращение полетов «ВИМ-Авиа», аресты Родченкова и Вороновой, клад из монет, а также другие новости.

Последние рейсы и долги «ВИМ–Авиа»

Последних пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» перевезут до 16 октября. Полеты выполнят «Уральские авиалинии», «Ай Флай», «Ред Вингс», NordStar Airlines, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». За это в 2018 году они получат 200 миллионов рублей из бюджета. Вместе с тем на покрытие долгов перевозчика на сумму 31 миллиарда рублей государство выделит из Резервного фонда 98 миллионов. Деньги пойдут на оплату авиационных горюче-смазочных материалов и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению рейсов перевозчика.

Сервис для поиска работы за сутки

Бывший глава российского подразделения Gett Виталий Крылов объявил о запуске сервиса Papajobs для синих воротничков: таксистов, грузчиков, официантов и охранников. С его помощью, как утверждают представители сервиса, можно за 24 часа найти «работу рядом с домом». О том, как работает приложение, читайте в нашем материале.

Заочные аресты Родченкова и Вороновой

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Кроме того, этот же суд заочно арестовал продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову по делу о хищении бюджетных средств в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Родченков, как и Воронова, объявлены в международный розыск.

Nemagia VS Тиньков

Следствие прекратило уголовное дело против Nemagia по заявлению Тинькова. Дело закрыто за примирением сторон.

Голосование из дома на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила об аномально высокой доле голосовавших на дому во время выборов муниципальных депутатов 10 сентября. По ее словам, нужно принять соответствующие меры, чтобы привлечь электорат к голосованию на участках.

Депрессия из-за холодного лета

По данным службы психологической помощи Москвы, за июнь — август число обращений выросло на 5 %. Психологи считают, что количество жалоб на депрессию увеличилось из-за холодного лета.

Клад на Нижней Радищевской

На улице Нижняя Радищевская во время работ по благоустройству археологи нашли клад с 41 монетой XVII века.

Новый интернет-магазин AliExpress

Компания AliExpress в тестовом режиме запустила в России торговую интернет-площадку Tmall. Официальное открытие намечено на середину октября. На первом этапе Tmall будет работать внутри AliExpress. Затем латформа будет осуществлять функции как самостоятельного ретейлера и продавать товары со складов российских партнеров Alibaba, так и как маркетплейс, который объединит различных продавцов.

Ухудшение связи из–за программы «Моя улица»

Работы по программе «Моя улица» подразумевают демонтаж части стоек, на которых размещено оборудование операторов связи в центре Москвы. Речь идет о станциях Tele2, МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона». При этом из-за специфики работы сотовых сетей отключение стоек в центре города может привести к проблемам со связью и в других районах столицы.