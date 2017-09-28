Около двух тысяч человек эвакуированы во время концерта Thomas Mraz из клуба Главclub Green Concert из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, где расположен клуб», — отмечают источники в экстренных службах.

Кроме того, поступил другой звонок о минировании строения в Брюсовом переулке рядом с Московским домом композиторов.

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Источник: ТАСС