Московский метрополитен сообщил о возобновлении движения по южному участку Серпуховско-Тимирязевской линии, которое было приостановлено из-за проблем с электроснабжением.

20:05 Серпуховско-Тимирязевская линия. Напряжение подано. Движение на южном участке восстановлено и вводится в график — Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2017 г.

Сейчас все станции открыты для пассажиров. Кроме того, для нормализации транспортного сообщения на юге столицы выделено более 50 компенсационных автобусов «Мосгортранса».

Ранее на южном участке серой ветки произошла авария на линиях электроснабжения, из-за чего поезд встал в тоннеле.

Источник: «Интерфакс»